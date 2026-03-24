ライアン・ゴズリング主演のSF映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』には、見逃してしまいそうなほどさりげない、しかし知ると誰かに話したくなるような小ネタが仕込まれている。劇中のある“声”にまつわる裏話として、思わぬ大物俳優の参加が明らかになった。 この記事には、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』のネタバレが含まれています。 ご本人、ノリノリ--> この記事には、『プロジェクト・ヘイル・メア