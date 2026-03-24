米HBOによるドラマ版「ハリー・ポッター」にて新たにセブルス・スネイプ役を演じるパーパ・エッシードゥが、本シリーズでのキャスティング決定以降、殺害予告を受けたと明かしている。 原作小説ではスネイプは「顔は土気色」「大きな鉤鼻が目に付く」「髪は黒くねっとりとしており」などと描写されており、映画版ではアラン・リックマンが演じてきた。ガーナ系のエッシードゥはドラマ