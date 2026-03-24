TWICEのジヒョが、大胆な姿で視線を集めた。ジヒョは3月23日、自身のインスタグラムを更新し、「Taipei」というコメントとともに写真を投稿した。【写真】ジヒョ、“はち切れそう”なボリューム感公開された写真は、3月20日から22日（現地時間）に台湾・台北ドームで開催されたワールドツアーのオフショットと見られる。写真のジヒョは、煌びやかなビジューを全面にあしらった白のクロップドトップスを着用。引き締まったウエスト