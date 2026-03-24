収穫したトリュフを手にする農園オーナーのジェイソン・メズマンさん（左）と、8匹いる「トリュフ探知犬」のうちの1匹。メズマンさんは犬の訓練士でもある=2021年6月14日、キャンベラ近郊、小暮哲夫撮影 愛らしいラブラドールが地面をクンクン。ここ掘れワンワンと合図した場所を掘ると、出てきたのは「黒いダイヤ」とも呼ばれる高級食材トリュフ！ オーストラリアで、犬と一緒に楽しむ「トリュフ狩り」が大人気だ。決