いとうせいこうさんの新著『日日是植物（にちにちこれしょくぶつ）』をご紹介します。毎日変化するから興味が尽きない。素人園芸家として奮闘し続ける庭のない都会暮らし、しかし植物は愛でたい。いとうせいこうさんが、そんな思いからベランダで園芸を楽しむ“植物のある日常雑記”を始めて幾星霜。最初、自らのホームページで公開していたが、Web連載を経て、いまも続く新聞連載となっている。いとうさんのライフワークともいえ