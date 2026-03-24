ホンダ・エヌバンを一部改良ホンダは軽商用バン『ホンダNバン（N-VAN）』を一部改良し発売した。【画像】一部改良を受けた『ホンダNバン』とBEV版の『Nバン・イー』全92枚今回の改良では、安全運転支援システム『ホンダセンシング』の機能を充実させるとともに、商用・ホビー用途の両面で利便性を高めた。ホンダが『Nバン』を一部改良し発売。 ホンダまた、アウトドアスタイルを特長とする『ファン（FUN）』グ