美しいツヤ髪を叶えたい女性に朗報♡人気美容ブランドReFaから、新たなヘアケア習慣を提案する「ヘアアイロン」と専用セラムが登場します。機器と化粧品を融合した革新的なアプローチで、毎日のスタイリングがそのままトリートメント時間に。サロン帰りのような仕上がりを自宅で叶えたい方は必見です♪ 超音波ミストで叶う新発想ケア 「ReFa TREATMENT IRON」は、専用の「ReFa TREATMENT SERUM」を超音波で微