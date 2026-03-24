【ワシントン共同】米国防総省のパーネル国防長官補佐官（広報担当）は23日、施設内の取材ルールを改定したとX（旧ツイッター）で発表した。取材拠点を閉鎖するほか、記者の立ち入り時に職員が付き添うことを義務付けた。