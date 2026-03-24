フロントガラスの「謎の黒いツブツブ」には意味があった！クルマの運転席に座り、ふとルームミラーのあたりを見上げたとき、フロントガラスの上部に「謎の黒いツブツブ」がプリントされていることに気がついたことはないでしょうか。普段はあまり目立たないため、意識しなければ見過ごしてしまうほど控えめな模様ですが、現行型のクルマであればほぼすべての車種のガラス面に施されています。【画像】「えっ…！」 このガラス