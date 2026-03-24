NHK大阪の番組などで活躍する気象キャスターの塩見泰子が23日、自身のインスタグラムを更新し、京都大学の博士課程修了を報告した。【写真】 塩見泰子キャスター、京都大学博士の学位を披露京大伝統の博士ストール姿塩見キャスターは、卒業式ショットを添えて「本日（2026年3月23日)、博士号（人間・環境学）を授与いただきました。祖母が母にあつらえ私が受け継いだ着物に、京大伝統の博士ストール。紫色の重みは想像以上で