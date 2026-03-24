アイドルグループ「My_Stage」で活動する浜辺ゆりなが、24日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真たくさん】同誌に続々！魅惑のマシュマロボディを見せた浜辺ゆりな話題を呼んだ初グラビアのアザーカットを掲載。人気アイドルの色白のマシュマロボディと可憐なルックスを堪能できる。同誌には、あまつまりな、加藤愛梨、蓬莱舞、五木ゆうり、成海有紗も登場する。