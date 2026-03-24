【天気】北海道〜九州は晴れるでしょう。洗濯日和になりそうです。ただ、午後になると西から雲が広がって、鹿児島など九州南部は夜から雨になりそうです。沖縄は雲が広がるでしょう。【日中の気温】23日（月）と同じくらいのところが多いでしょう。東北や北陸は23日（月）より3℃くらい低くなりそうです。全国的に平年より高く、4月上旬並みや中旬並みになるでしょう。札幌 8℃（4月上旬）仙台16℃（4月中旬）新潟13℃（4月