日本テレビの後呂有紗アナウンサーが２４日までに自身のインスタグラムを更新。２２日の放送をもって４年半出演した「バンキシャ！」のＭＣを卒業したことに触れ、共にＭＣを務める桝太一アナウンサーとの２ショットなどを公開した。後呂アナは「バンキシャ！４年半ありがとうございました真摯で一生懸命な人ばかりが集まった、私にとって大切な大切な番組です寂しいけれど、いつか成長した姿で、また一緒に仕事ができます