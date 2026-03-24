俳優・鈴木福の妹で女優の鈴木夢が２３日までにＳＮＳを更新。母校に訪れた様子を公開した。自身のインスタグラムに「母校、堀越高等学校ダンス部卒業公演にゲスト出演させていただきました。ダンス部とは在学中、コースは違ったけど、学校行事で一緒に踊ったり、今の2・3年生ともいろんな場面で関わらせてもらっていました。大好きな学校、大好きなダンス部の卒業公演に出演できたこと、本当に嬉しかったです。お世話になって