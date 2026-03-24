映画「ドールハウス」（矢口史靖監督・脚本）で第４９回日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞した女優の長澤まさみが２４日までにＳＮＳを更新。自身のインスタグラムに「沢山、おめでとうを言い合った。その場にいる人や、作品からエネルギーをもらい、映画熱上がっちゃうよね。これからも、自分らしく映画と向き合いたい。自由であって、誰のものにもなる、映画。野暮な事をいう大人にならず、楽しむぞ。ご機嫌にね」とつづる