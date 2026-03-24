「ボールをよく見なさい」などのゴルフレッスンを実践しても上達しない理由 世の中のレッスンはトッププロの連続写真を解説しただけ 「ボールをよく見なさい」「インパクトはハンドファーストで」「フォローは大きく」…。 ゴルフ歴の長い人ほど、ゴルフ番組や雑誌のレッスン記事で見聞きした言葉だと思います。 しかし、いかにも良さそうなその言葉を実践しても上達はしません。なぜなら、それはトッ