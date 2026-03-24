ゴルフスイングで筋肉も骨も意識して動かすのはタブー！ 「意識しない」ことが骨格にまかせた自然な動きになるコツ 効率のいい体の動きとは、骨格にまかせた自然体の動きです。骨にまかせて動くといっても筋肉は使われるものですから、筋肉を使わないのとは違います。 骨格を動かしているのは、体の表層部の筋肉（インナーマッスル）です。表層部の筋肉を上手く使って、外側の筋肉（アウターマッスル）は余分