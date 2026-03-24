【日本】 消費者物価指数（2月）08:30 予想1.5%前回1.5%（前年比) 予想1.7%前回2.0%（生鮮食料品除くコア・前年比) 【ユーロ圏】 ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）17:30 予想52.6前回53.5（非製造業PMI（購買担当者指数）) ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）17:30 予想49.4前回50.9（製造業PMI（購買担当者指数）) ユーロ圏製