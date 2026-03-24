4日、モスクワのクレムリンで握手するロシアのプーチン大統領（左）とハンガリーのシーヤールトー外務貿易相（タス＝共同）【ウィーン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は23日までに、ハンガリーが長年、欧州連合（EU）の会合内容をロシアに漏らしていた疑いがあると報じた。シーヤールトー外務貿易相はEU会合の休憩時間に、ロシアのラブロフ外相に定期的に電話し、機微に触れる協議の内容を逐次報告していたという。複数の欧