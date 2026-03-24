今回は、35歳の彼女を捨てた彼氏が、20歳の女の罠にハマったエピソードを紹介します。店のバイトで入ってきた若い女子に…「4年前、彼女と一緒に飲食店を開きました。彼女の接客が良いと評判なこともあり、店の経営は順調です。彼女とは婚約もしていました。で、最近新しいバイトの女の子を採用しましたが、この子がすごく可愛くて、まだ20歳。そして、この子にデートに誘われました。デートでその子は俺のことをたくさん褒めてく