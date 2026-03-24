タレントJOY（40）が23日夜、Xを更新。一部ユーザーに「ブロック」を通達した。JOYが米イスラエルのイラク攻撃などに端を発した中東情勢のさらなる不安定化などをうけ、株価が大幅下落した23日午前の更新で「先週まであったはずの株の含み益がなくなってるんですけど、これって捜索願い出した方がいいですか？仲間います？」と投稿した。これには、同様に株価急落で含み損を抱えた人たちから「私もなくなりました」「私も見たこと