モロッコサッカー連盟は19日、今月の国際親善試合2試合に臨むモロッコ代表メンバー28人を発表した。ライバル国の懲戒処分によってアフリカカップ・オブ・ネーションズ(AFCON)優勝が転がり込んできた渦中にあるなか、昨年秋のU-20W杯優勝メンバーが3人新たに名を連ね、北中米W杯を3か月後に控えて若手の抜擢に乗り出した。モロッコ代表は今年1月、AFCON決勝でセネガルにPK戦で敗れた後、前回カタールW杯で4強に導いたワヒド・レ