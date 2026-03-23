「ヨウジヤマモト プールオム（Yohji Yamamoto POUR HOMME）」が、北野武が監督を務めた映画「BROTHER」の衣装を再構築したカプセルコレクションを、3月25日から全国の直営店舗および公式オンラインストアで販売する。【画像をもっと見る】コレクションは、山本耀司が衣装デザインを務めた劇中の衣装をベースに製作。ジャケットやパンツ、シャツ、ネクタイ、シルバーアクセサリーなどを展開する。価格帯は2万6400〜156万2000円