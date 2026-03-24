きょう3月24日（火）よる8時〜9時54分 日本テレビ系で放送の「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？賞金1000万円SP」。またまた「小5クイズ」が賞金1000万円スペシャルで帰ってきた！今回も各分野で最強のインテリが集結。全問正解し、勝利の栄冠を手にするのはいったい誰!?日本テレビ系列で放送している「一茂×かまいたち ゲンバ」でおなじみの3人組、長嶋一茂、かまいたちの山内健司・濱家隆一が「小5クイズ」にやってきた！