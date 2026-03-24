24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1940円高の5万2980円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 61946.24円ボリンジャーバンド3σ 59796.83円ボリンジャーバンド2σ 57647.41円ボリンジャーバンド1σ 55498.00円25日移動平均 55177.50円一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 55065.00円一目均衡表・基準線 53595.00円一目均衡