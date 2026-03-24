24日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比114.5ポイント高の3558.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4095.56ポイントボリンジャーバンド3σ 3968.88ポイントボリンジャーバンド2σ 3842.20ポイントボリンジャーバンド1σ 3715.52ポイント25日移動平均 3705.88ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 3694.25ポイント一