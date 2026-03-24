24日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の703ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 812.95ポイントボリンジャーバンド3σ 792.03ポイントボリンジャーバンド2σ 771.12ポイントボリンジャーバンド1σ 750.20ポイント25日移動平均 737.40ポイント5日移動平均 733.33ポイント200日移動平均