日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。3月24日（火）の放送では、いま最注目の若手俳優・宮世琉弥がロケに参戦！火曜レギュラーの長田庄平（チョコレートプラネット）、佐藤栞里、八乙女光（Hey! Say! JUMP）と共に、山手線の駅から歩いて行ける、今の時期必見のスポットを巡る。宮城県出身という共通点を持つ八乙女と宮世は、ロケ開始早々から息の合った掛け合いを披露。江戸時