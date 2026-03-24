自身が代表を務めていた自民党知多市支部の政治資金収支報告書を提出していなかったなどとして告発された伊藤忠彦衆院議員について、名古屋地検特捜部は不起訴処分としました。伊藤忠彦議員は、自民党知多市支部の代表を務めていた2009年と2010年の政治資金収支報告書をおととし3月まで提出していなかったとして、市民オンブズマンから政治資金規正法違反の疑いで刑事告発されていました。収支報告書を2年連続で提出しなかっ