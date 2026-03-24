俳優・勝野洋（76）の妻で、タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（74）が20日、自身のSNSを更新。「朝のキッチンの窓辺は1日の始まりをハッピーにさせてくれます」と書き出し、“春の花々”で彩った自宅キッチンの様子を披露した。【写真】「まるで植物園」「お花のある生活 素敵です」“春の花々”であふれ宅キッチンの窓辺を公開したキャシー中島キャシーは「昨日キャロットタワーの1階にあるお花屋さんで、