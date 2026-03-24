「脳卒中はいつ起こるかわからない」--確かにその通りですが、実は発症が多い時間帯があることが知られています。その一つが“朝”。起床前後は体に大きな変化が起きやすく、脳卒中の引き金がそろいやすい時間帯でもあります。なぜ朝にリスクが高まるのか、どんな人が注意すべきなのかを解説します。○脳卒中は「朝」に起こりやすい傾向が※画像はイメージです脳卒中の発作は突然起こるものですが、数々の研究から発症する時刻には