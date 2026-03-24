白洲迅が主演、桜井日奈子がヒロインを務める4月24日スタートのドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）に、庄司浩平の出演が決定した。葵（白洲）を支える考えすぎ弟系後輩を演じる。【写真】庄司浩平の超カッコいい撮り下ろしショット本作は、国内累計1億ビュー超えの同名コミック（こる／SORAJIMA）をドラマ化したリベンジ・ラブサスペンス。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知