タレントの鈴木奈々が２３日までにＳＮＳを更新。父親との２ショットを公開し話題を呼んでいる。自身のインスタグラムに「写真はお父さんとだよー私もお父さんもＥＤＷＩＮのデニムコーデです！このデニムのセットアップマジでお気に入りです」「＃お父さん＃５９歳」とつづると共に、デニムのセットアップを着用した奈々と、白のシャツにデニムパンツを着用したイケオジな父親との２ショット写真を披露した。この投稿に対