© VIA/TOY’S FACTORY© COVERバーチャルアイドルの星街すいせいと、VIA / TOY’S FACTORY所属のサウンドプロデューサーTAKU INOUEによる音楽プロジェクト“Midnight Grand Orchestra”が2027年2月11日、千葉・幕張メッセ国際展示場4-6ホールにて、＜Midnight Grand Orchestra 2nd LIVE「Project: Allegro」＞を開催することが明らかとなった。先ごろ、星街すいせいYouTubeチャンネルで生配信された『【8周年アコーステ