ダンサー菅原小春のレアな夫婦ショットがアップされた。菅原は、昨年公開された映画「海辺へ行く道」（横浜聡子監督）の演技が評価され、第３９回高崎映画祭で最優秀助演俳優賞受賞。２２日に行われた授賞式に出席した。同映画の主演を務めたのは、俳優・原田芳雄さん（享年７１）の長男でギタリスト・喧太（けんた）の息子・原田琥之佑。原田は２３日に自身のインスタグラムを更新し、「小春ねぇ、助演俳優賞授賞おめでとう