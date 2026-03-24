yosugalaの新曲「バニバニラ」が、大友花恋主演ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』のエンディング主題歌に起用されることが発表となった。4月2日より放送スタートするTOKYO MXの新木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』は、累計1,100万ダウンロード突破の電子コミックを実写ドラマ化したもの。“あざとかわいい”を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた大友花恋演じる主人公の松嶋琴音が、桜井玲香演じる史上最強のライバルとプ