SNSで反響自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）開幕前に、ドライバーズチャンピオン7度を誇るルイス・ハミルトン（フェラーリ）が来日。東京で有名モデルとお忍びデートする姿が話題に。日本ファンも熱い視線を注いでいる。今週末に開幕する日本GP。注目レーサーの1人、ハミルトンが東京の街中でデートする姿が目撃された。お相手はリアリティスターで実業家のキム・カーダシアン。英紙「ザ・サン」で今年はじめ、