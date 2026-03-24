新日本プロレスの春の最強決定トーナメント「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ２０２６」を史上最年少「２３歳６か月」で制したカラム・ニューマンが２３日、都内の新日本事務所で記者会見した。２４選手が参加した最強決定トーナメントの決勝戦で上村優也を破ったニューマン。４・４両国国技館大会でＩＷＧＰヘビー級王者・辻陽太に挑む。会見でニューマンは「俺のことを、今たくさんのあだ名で呼ぶヤツがいるだろう。“ヒストリ