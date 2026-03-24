欧米の文化圏で不吉とされホラー映画のタイトルにも用いられている"13日の金曜日"。 【写真】ネーミングはそのまんまのパン 今、SNS上ではそんな13日の金曜日にちなんだパンが大きな注目を集めている。 「当店は気が狂っているので、13日の金曜日限定のパンがあります」 と件のパンを紹介したのはパン店「BoulangerieBASSE」（東京都江戸川区）店主でバンド「銀幕一楼とTIMECAFE」ベーシストの松永健太さん