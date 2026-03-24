気象予報士でアナウンサーの塩見泰子が23日、自身のインスタグラムを更新。ピンクに紺の着物姿で博士号取得を報告した。 【写真】祖母が母にあつらえ受け継いだ着物に博士ストール気象予報士 京都大大学院人間環境学研究科の博士課程で学んでいた塩見アナ。「本日(2026年３月23日)、博士号(人間・環境学)を授与いただきました。」と伝え、「祖母が母にあつらえ私が受け継いだ着物に、 京大伝統の博士スト}