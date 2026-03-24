通勤中、人身事故や車両故障などの影響で電車が止まったり、大幅に遅延したりした際、イライラしてしまう人は多いのではないでしょうか。仕事で大事な予定を控えている場合、焦りの気持ちが募ってしまうケースも珍しくありません。【要注意】「えっ…」これが「電車遅延」でイライラした自分を落ち着かせる4つのテクです！人がイライラする心理的な原因や、電車が止まってしまった場合にイライラした気持ちを落ち着かせるコ