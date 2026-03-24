マインツMF佐野海舟が見せたプレーに脚光ドイツ1部マインツは現地時間3月22日にブンデスリーガ第27節でフランクフルトと対戦し、2-1で勝利を収めた。先発出場した25歳の日本代表MF佐野海舟は2得点両方に絡む活躍で勝利に貢献。その圧巻のパフォーマンスは大きな反響を呼んでいる。佐野は前半6分、スローインをダイレクトで前線へつないで攻撃の起点を作り、そこからMFパウル・ネーベルの先制点が生まれた。さらに1-1で迎えた後