オランダ代表が新ユニフォームを発表オランダ代表は3月23日、北中米ワールドカップ（W杯）で着用する新しいユニフォームデザインを発表した。本大会のグループリーグで日本代表と同組に入っている強豪の新たな装いに、SNS上では「めちゃくちゃカッコいい」「欲しい買いたい」と反響が沸き起こっている。2大会連続12度目の本大会出場を果たすオランダは、グループFで日本、チュニジア、欧州予選プレーオフ勝者と対戦する。“オ