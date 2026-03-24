樹森大介監督が掲げたチームのテーマJ2優勝から一転、挑戦者として迎えるJ1の舞台。水戸ホーリーホックは、樹森大介監督の下、明確な設計図を描きながら新シーズンへの準備を進めてきた。培ってきた守備力を土台にしながら、J1で戦うための強度と再現性をどう積み上げていくのか。第3回は今季、チームが掲げるテーマ「継続と進化」について。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真全4回の第3回目）◇◇◇