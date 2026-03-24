一触即発の危機を招いた「48時間以内の最終通牒」が猶予された。 米国のドナルド・トランプ大統領は23日（現地時間）、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」で「イランの発電所およびエネルギーインフラに対するすべての軍事攻撃を5日間延期するよう国防総省に指示した」と明らかにした。トランプ大統領は「米国とイランがこの2日間、中東内における敵対行為の完全な解決に向け、非常に良好で生産的な対話を行ったことを知らせるこ