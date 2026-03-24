元バドミントン日本代表でタレントの潮田玲子（42）が24日までに自身のインスタグラムを更新。大人気女子ユーチューバーとの2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「土曜シューイチセブンのコーナーで@himahima_channel ひまひまちゃんと今時のアフタヌーンティーを体験しに行ってきました」と登録者数100万人の大人気ユーチューバー・ひまひまとの2ショットを投稿した。「進化したアフタヌーンティーにキャーキャー