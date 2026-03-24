東京都心における住居費の高騰が、いま若者のライフスタイルや将来設計を根底から変えようとしている。かつて住まいの目安とされた「家賃は手取りの3割まで」という鉄則は、もはや過去の遺物と化したと言わざるを得ない。 1月15日放送の日本テレビ系「news every.」が報じた総務省の家計調査とアットホームの統計を組み合わせたデータでも、東京23区の家賃負担は手取り収入の実に39.12％にまで達しているという。 不