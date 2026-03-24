DeNA前監督の三浦大輔氏（52）が24日までに自身のインスタグラムを更新。プロボクシング世界4階級王者との記念写真を投稿した。自身のインスタグラムで「大橋ボクシングジムで井上尚弥選手のスパーリング見学！」と大橋ジム・大橋秀行会長と世界4階級王者で世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥との3ショットを投稿した。「ヨ・ロ・シ・ク！！」と締めた。ネットでは「全員強そう」などの声が上がった。