2025年に容疑者逮捕となった名古屋主婦殺害事件をめぐり、被害者の夫・高羽悟さんが、発生からの26年の闘いを明かした。【映像】26年逃亡した安福久美子容疑者（69）安福久美子被告（69）は逮捕直後、犯行事実を認める供述をしていたが、一転して黙秘に転じた。その後、責任能力を問えるかを調査する約3カ月の鑑定留置を経て、3月5日に殺人罪で起訴された。逮捕から125日目のことだった。安福被告は高羽さんと高校時代同じ部活