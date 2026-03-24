元ABCテレビでフリーアナウンサーのヒロド歩美（34）が14日までに自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での“奇跡の再会”2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「ちょっとこの感動を共有してもいいですか？笑」と題して投稿。「オーストラリア代表のジョージ・カリル選手。実は、私が26年前にオーストラリアに住んでいた時の家族友達なんです」と明かした。そして「当時はメル